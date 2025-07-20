واعظات الأوقاف يواصلن مبادرة «اقرأ لي» لتشجيع الأطفال على القراءة في سوهاج

تُواصل واعظات وزارة الأوقاف تنفيذ فعالية تثقيفية بعنوان "اقرأ لي"، التي تهدف إلى تشجيع الأطفال على القراءة، وتنمية مهاراتهم المعرفية من خلال أنشطة تفاعلية تُعيد ربطهم بالكتاب، وتُسهم في تقليل الاعتماد على الشاشات والهواتف الذكية.

وفي هذا السياق، نظّمت الواعظة أماني العارف لقاءً بمقر مكتبة مركز شباب توشكى بمحافظة سوهاج، ركّزت خلاله على غرس حب القراءة لدى الأطفال، والتأكيد على أهميتها في بناء شخصية متوازنة، قادرة على التفكير المستقل، بما يُعزّز من قدراتهم الذهنية والاجتماعية.

وشهد اللقاء عددًا من الأنشطة التي هدفت إلى توعية الأطفال بقيمة الوقت، وضرورة استثماره في الاطلاع والتعلُّم، إلى جانب تنمية روح المشاركة والتعايش السلمي بينهم، بما يُجسّد الروح الوطنية المصرية.

وتُنفَّذ هذه الفعالية بشكل أسبوعي منتظم في عدد من المراكز الشبابية، ضمن برنامج ثقافي متكامل تُشرف عليه واعظات وزارة الأوقاف، ويستهدف دعم البناء الفكري والقيمي للنشء، وتوسيع مداركهم نحو المعرفة والحوار.