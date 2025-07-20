قناة العربية السعودية تعلن اكتمال انتقال عملياتها إلى الرياض

أكملت شبكة العربية السعودية بقنواتها ومنصاتها الرقمية، والموقع الإلكتروني، انتقال عملياتها التحريرية، والإدارية، والتشغيلية، كافة إلى العاصمة السعودية الرياض بدءاً من مساء السبت، لتمارس بذلك عملها اليومي من مقر القناة الواقع في الحي الدبلوماسي "السفارات".

وبدأت الشبكة انتقالها التدريجي من دبي في عام 2021، تلاه انتقال كامل لقناة الحدث الإخبارية في نوفمبر 2023. وتُعد خطوة الانتقال التي جرى الإعلان عنها فرصة لخلق نمو أسرع في السنوات المقبلة.

وفي الوقت ذاته، أعرب ممدوح المهيني، المدير العام لشبكة العربية، عن سعادته باكتمال الانتقال الرسمي إلى العاصمة الرياض، معتبرًا الأمر لحظة فارقة وتحولًا نوعيًا يضع "العربية" في قلب المشهد السياسي.

ويقول المهيني:"هذا الانتقال ليس مجرد تغيير جغرافي، بل تحول نوعي يضع "العربية" في قلب المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة، ويمنحنا الوصول إلى بنية تحتية متقدمة وكوادر بشرية مؤهلة وفرصًا أكبر للنمو والابتكار.

وكانت تجربة قناة الحدث بعد انتقالها دليلًا واضحًا على جدوى هذا التوجه، إذ شهدت تطورًا لافتًا على مستوى التحرير والانتشار".

وتتمتع شبكة العربية التي أنطلقت في عام 2003 بحضور دولي كبير، إذ تمتلك عشرات المكاتب والمراسلين في أبرز العواصم العربية والعالمية.