أوتشا: المستوطنون هجّروا نحو 2895 فلسطينيا من 69 تجمعا سكانيا بالضفة منذ 2023

أكدت الأمم المتحدة أنه تم تهجير ما لا يقل عن 2895 فلسطينيًا من 69 تجمعًا سكانيًا في شتى أرجاء الضفة الغربية منذ بداية العام 2023، بسبب البيئة القسرية الناجمة عن تصاعد عنف المستوطنين وفرض القيود على الوصول.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا": "بين شهر يناير 2023 ومنتصف يوليو 2025، هُجر ما لا يقل عن 2895 فلسطينيًا من 69 تجمعًا سكانيًا في شتى أرجاء الضفة الغربية، ولا سيما من التجمعات الرعوية والبدوية، بسبب البيئة القسرية الناجمة عن تصاعد عنف المستوطنين وفرض القيود على الوصول".

وأضاف "في الإجمال، كان ما نسبته 45% من الأسر المهجرة من محافظة رام الله (1309 من أصل 2895 أسرة)، تلتها محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس وطوباس وسلفيت والقدس وأريحا".

وأشار إلى أنه من بين 636 شخصًا هُجروا في هذا السياق حتى الآن من سنة 2025، كان ثلث هؤلاء المهجرين في منطقة غور الأردن (215 من أصل 636 شخصًا مهجرًا)".

ولفت "أوتشا" إلى تصاعد هجمات المستوطنين والأنشطة الاستيطانية بالضفة الغربية.

وتابع "بين يومي 8 و14 يوليو، وثّق ما لا يقل عن 30 هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق الأضرار بالممتلكات أو كلا الأمرين معًا".

وأردف أن "هذه الهجمات أدت إلى مقتل فلسطينييْن، أحدهما على يد المستوطنين والآخر في حادثة لا يُعرف إذا ما كان قد قتله المستوطنون أم القوات الإسرائيلية فيها".

وأضاف "كما أُصيب 92 فلسطينيًا خلال هذه الهجمات، من بينهم 14 أُصيبوا على يد القوات الإسرائيلية و78 على يد المستوطنين".

ولفت إلى أنه تم اتلاف أكثر من 450 شجرة من أشجار الزيتون واللوز والمشمش.

وقال: "في يونيو 2025، أصاب المستوطنون 100 فلسطيني بجروح، وهو أعلى عدد يسجَّل على أساس شهري منذ أن بدأنا توثيق الإصابات في سنة 2005".