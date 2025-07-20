 13.7 مليار دولار عائدات صادرات تركيا من الآلات في النصف الأول من العام الحالي - بوابة الشروق
الأحد 20 يوليه 2025 10:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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13.7 مليار دولار عائدات صادرات تركيا من الآلات في النصف الأول من العام الحالي

أنقرة - قنا
نشر في: الأحد 20 يوليه 2025 - 10:31 م | آخر تحديث: الأحد 20 يوليه 2025 - 10:31 م

حققت صادرات تركيا من الآلات (في جميع القطاعات) عائدات بقيمة 13.7 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، مسجلة نموا بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبينت معطيات اتحاد مصدري الآلات التركي، اليوم، أن ألمانيا جاءت في صدارة الدول الأكثر استيرادا للآلات المصنوعة في تركيا خلال النصف الأول من هذا العام بواقع 1.5 مليار دولار وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة 871 مليون دولار، ثم إيطاليا ثالثة بـ593 مليون دولار.

ووفقا لبيانات وزارة التجارة ومجلس المصدرين الأتراك فإن إجمالي صادرات تركيا في النصف الأول من العام الحالي بلغ 131 مليارا و440 مليون دولار، بزيادة نسبتها 4.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

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