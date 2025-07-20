نشرت شبكة «قدس» الإخبارية، مساء الأحد، آخر رسالة لمواطن فلسطيني في قطاع غزة، نشرها قبل استشهاده في قصف إسرائيلي بمنطقة المواصي غرب خانيونس.

وكتب الشهيد فراس بن عقاد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا جوعان، بحكيها ومش خجلان».

واستشهد سبعة فلسطينيين، بينهم طفلة وأصيب عدد آخر بجروح، اليوم الأحد، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين.

وفي تطور ميداني هو الأول من نوعه منذ بدء العدوان، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة تطال مناطق في محافظة دير البلح وسط قطاع غزة.

وشملت الأوامر جميع المتواجدين في المنطقة الجنوبية الغربية من المدينة، وتحديدًا في البلوكات: 130، 132-134، 136-139، و2351، بما في ذلك من يقطنون داخل الخيام في تلك المناطق، وسط مخاوف من تصعيد جديد في المحافظة المكتظة بالنازحين.

ووفق وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 58 ألفًا و895 شهيدًا، و140 ألفًا و980 مصابًا.

وقالت إن حصيلة ما وصل للمستشفيات من المجوعين منتظري المساعدات منذ فجر اليوم وحتى اللحظة، بلغت 73 شهيدًا، منهم 67 شهيدًا في شمال قطاع غزة، وأكثر من 150 إصابة، منها حالات خطيرة جدا.

وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب جرائمها بحق المدنيين في قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة، في ظل تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية، وتواصل استهداف مراكز الإيواء والمساعدات الإنسانية.