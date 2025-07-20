محافظ كفرالشيخ يوجه بإصلاح هبوط أرضي مفاجئ بطريق دسوق - بسيون

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وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بسرعة التدخل الميداني لمعالجة هبوط جزئي مفاجئ بطريق دسوق/بسيون أمام قرية "الصافية" بمركز دسوق، وذلك عقب تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفور ورود المعلومات، انتقلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بالتعاون مع مديرية الطرق إلى موقع الهبوط، حيث تبين وجود انهيار جزئي بجوار كوبري الصافية أعلى ترعة القضابة.

وأكد بيان صادر عن المحافظة أنه تم على الفور تأمين المنطقة بوضع الحواجز المرورية اللازمة لحماية المواطنين والمركبات، وتجنُّب وقوع أي حوادث.

كما شدد المحافظ على المتابعة المستمرة للموقع، والتنسيق العاجل مع الجهات المختصة لتنفيذ أعمال التكاسي وتدعيم التربة، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.