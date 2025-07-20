إصابة عدة أشخاص إثر سقوط سيارة فوق سطح حظيرة في ألمانيا

أعلنت الشرطة في شمال غربي ألمانيا، اليوم الأحد، إصابة عدة أشخاص بجروح بعدما انحرفت سيارة عن الطريق، واصطدمت بطفل يبلغ من العمر 7 سنوات كان يقفز على وثابة، ثم ارتفعت في الهواء واستقرت على جانبها فوق سطح حظيرة.

وقالت الشرطة إن السيارة اصطدمت في البداية بمركبة متوقفة في بلدة بومته، ثم اخترقت سياجا واندفعت نحو حديقة حيث صدمت الطفل.

ثم ارتطمت السيارة بأرض وعرة، ما أدى إلى اندفاعها في الهواء كقذيفة، قبل أن تهوي فوق سطح حظيرة مجاورة على ارتفاع نحو 3 أمتار (10 أقدام).

وقالت الشرطة في بيان إن الطفل أصيب بجروح خطيرة.

ويُذكر أن السائق مجهول الهوية يبلغ من العمر 42 عاما، وتعرضت زوجته لإصابة خطيرة، وكان برفقتهما ابناهما، البالغان من العمر 11 و12 عاما، وراكب آخر يبلغ 13 عاما، وجميعهم، بمن فيهم السائق، أصيبوا بجروح طفيفة.