برشلونة يسدد 115 ألف يورو لاتحاد الكرة لتسجيل راشفورد وخوان جارسيا

سيضطر نادي برشلونة إلى دفع 115,618 يورو للاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) مقابل تسجيل الثنائي الجديد ماركوس راشفورد وخوان جارسيا للموسم الكروي 2025-2026، وذلك كرسوم إلزامية تُعرف باسم "حق القيد الأولي".

ويبلغ الرسم المحدد لكل لاعب جديد في أندية الدرجة الأولى الإسبانية 57,809 يورو، ويُعد إلزاميًا لكل صفقة تنضم حديثًا للمنافسات الرسمية، سواء في الدوري أو كأس الملك أو كأس السوبر الإسباني.

ماركوس راشفورد، الذي سينضم إلى برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، ينتظر استكمال عملية التسجيل الرسمية عقب الانتهاء من بعض إجراءات "فاير بلاي" المالي، المرتبطة بخروج لاعبين أمثال كليمنت لينجليه إلى أتلتيكو مدريد، وأنسو فاتي إلى موناكو، وبابلو توري إلى ريال مايوركا، وهي صفقات من المنتظر أن توفر نحو 18 مليون يورو من هامش الرواتب.

وفيما يخص الحارس خوان جارسيا، فمن المحتمل أن يتم تسجيله كبديل لمارك تير شتيجن إذا قرر الأخير إجراء عملية جراحية، على أن يُستخدم 80% من راتب الحارس الألماني لتسجيله.

من جهة أخرى، لن يُطلب من الحارس البولندي تشيزني سداد هذا الرسم مجددًا، بعدما تم دفعه بالفعل في الموسم الماضي عند قدومه إلى الفريق.

كما سيتوجب على برشلونة دفع رسوم إضافية للـ25 رخصة الخاصة بقائمة الفريق الأول، والتي تبلغ 1,268.5 يورو لكل رخصة، ما يعني 31,000 يورو إضافية.

وبذلك، فإن إجمالي ما سيدفعه النادي الكتالوني لاتحاد الكرة الإسباني يقارب 146,618 يورو، موزعة بين رسوم تسجيل اللاعبين الجديدين ورسوم الرخص الموسمية للفريق الأول.