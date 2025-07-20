الأونروا تطالب برفع الحصار عن غزة: إسرائيل تجوع المدنيين وبينهم مليون طفل

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قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن السلطات الإسرائيلية تجوع المدنيين في غزة، ومن بينهم مليون طفل.

وشددت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، على ضرورة رفع الحصار عن غزة، والسماح للأونروا بإدخال الغذاء والأدوية.

وتوفيت طفلة فلسطينية، يوم الأحد، بسبب سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة.

وقال مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، إن الطفلة رزان أبو زاهر (4 أعوام) توفيت، نتيجة مضاعفات سوء التغذية والجوع.

والسبت، قالت وزارة الصحة في غزة إن أعدادًا غير مسبوقة من المواطنين المجوعين من كل الأعمار تصل إلى أقسام الطوارئ في حالة إجهاد وإعياء شديدين.

وحذرت من أن المئات من الذين نحلت أجسادهم سيكونون عرضة للموت المحتم، نتيجة الجوع وتخطي قدرة أجسادهم على الصمود.