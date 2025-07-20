 إسرائيل توقع صفقة بـ150 مليون دولار لشراء مركبات عسكرية أمريكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل توقع صفقة بـ150 مليون دولار لشراء مركبات عسكرية أمريكية

تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الأحد 20 يوليه 2025 - 3:10 م | آخر تحديث: الأحد 20 يوليه 2025 - 3:10 م

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أنها وقعت صفقة بقيمة نصف مليار شيكل "150 مليون دولار" لشراء مئات المركبات الخفيفة من أجل القوات البرية للجيش الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية عن وزارة الدفاع القول، إن الصفقة التي تم توقيعها مع شركة "إيه إم جنرال" الأمريكية، شملت المئات من مركبات الهمفي "وهي سيارات عسكرية خفيفة رباعية الدفع متعددة المهام وعالية الحركة"، بالإضافة إلى خدمات الدعم والصيانة.

وأضافت وزارة الدفاع أنه من المتوقع وصول أول 12 سيارة من الهمفي إلى إسرائيل هذا العام.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي يستخدم مركبات الهمفي لنقل الجنود، وإجلاء الجرحى، وتوفير الإمدادات اللوجستية، والاتصالات، ولأغراض أخرى خلال الحرب، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".


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