مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي في بني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" عند نفق سنور، وتم نقل المصاب والجثة لمستشفى بني سويف الجامعي.

تلقى اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتلقي إخطار بمصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي قرب نفق سنور، وتم نقلهما مستشفى بني سويف الجامعي.

وتبين من تحريات المباحث الأولية أن الجثة لشخص مجهول، والمصاب يدعى "هيثم فتحي صابر"، 30 سنة، مقيم بأسيوط، مصاب بكسر بالذراع الأيمن وكدمة في الصدر، وذلك بسبب انقلاب السيارة بهم على الطريق الصحراوي الشرقي عند نفق سنور، تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بني سويف الجامعى تحت تصرف النيابة والشرطة، تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.