خرج عشرات آلاف المغاربة، الأحد، بالعاصمة الرباط في مسيرة تضامنية مع فلسطين، طالبوا خلالها بوقف التجويع الإسرائيلي في قطاع غزة.

وانطلقت المسيرة من باب الحد التاريخي، تجاه مبنى البرلمان، وسط المدينة، استجابة لدعوة إلى حراك عالمي ضد التجويع الإسرائيلي بغزة.

وذكر مراسل الأناضول، أن المحتجين رددوا شعارات تطالب بحماية المدنيين بفلسطين، ومنع إسرائيل من مواصلة استهدافهم.

وأدان المشاركون في المسيرة، التي دعت إليها هيئات مدنية مثل "الجبهة المغربية لدعم فلسطين"، "عجز المؤسسات الأممية عن وضع حد للإبادة".

وهتف المشاركون بشعارات من قبيل "اوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، "هز الصوت وقولوا أمريكا المسئولة"، و"فلسطين منكوبة والعالم ألعوبة والعدالة مطلوبة والموازين مقلوبة والإرادة مسلوبة".

والسبت، دعت حركة حماس إلى حراك عالمي الأحد، ضد سياسة التجويع الممنهج التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة، والإبادة الجماعية المتواصلة.

وقالت في بيان: "نداء للأمة والأحرار في العالم لحراك عالمي إنقاذا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الموت قصفاً وجوعاً وعطشاً، ليكن يوم الأحد والأيام القادمة صرخة غضب عارمة في وجه الاحتلال الصهيوني وضد التجويع الممنهج في قطاع غزة".