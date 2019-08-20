 العسكري الانتقالي في السودان: البرهان يؤدي القسم بصفته رئيسا لمجلس السيادة غدا - بوابة الشروق
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العسكري الانتقالي في السودان: البرهان يؤدي القسم بصفته رئيسا لمجلس السيادة غدا

محمد عبد الجليل
نشر فى : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 10:38 م | آخر تحديث : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 10:38 م

أعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق الركن شمس الدين كباشي، أسماء المجلس السيادي، بعد أن أصدر رئيس المجلس العسكري مرسومًا دستوريًا بتشكيله من 11 اسمًا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقد مساء اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يؤدي رئيس مجلس السيادة القسم أمام رئيس القضاء في الـ 11 من صباح الغد، معقبًا: "بينما سيؤدي أعضاء مجلس السيادة القسم أمام رئيس المجلس ورئيس القضاء عند الواحدة ظهرًا".

وكان المجلس العسكري قد أعلن أن مجلس السيادة ضم كلًا من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيسًا لمجلس السيادة، وعضوية كل من الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم، إلى جانب كل من حسن محمد إدريس قاضي، والدكتور الصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن عثمان، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبد المسيح.

وقع المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، مساء السبت، على الاتفاق الانتقالي في السودان، بحضور وفود دولية.

وشهد على التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس الوزراء الإثيوبي، ورئيس المفوضية الإفريقية

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