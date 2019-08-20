ارتفاع حاد لأسعار النفط في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد

استهلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط تعاملات الأسبوع الجديد، الاثنين، بارتفاع حاد بعد اشتعال النار في حقل نفط وغاز سعودي نتيجة هجوم بطائرة مسيرة من جانب الحوثيين أول امس السبت .

كما جاء ارتفاع أسعار النفط نتيجة تجدد التفاؤل بشأن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مناقشة تأثير الرسوم الأمريكية على السلع الصينية مع تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل.

كان لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، قال في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الأحد إنه إذ جرت محادثات هاتفية بين ممثلي البلدين خلال الأيام العشر المقبلة، يمكن استئناف المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، الاثنين، بمقدار 33ر1 دولار أي بنسبة 4ر2% إلى 14ر56 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل.

كان سعر الخام قد أنهى تعاملات يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي بارتفاع قدره 40ر0 دولار أي بنسبة 7ر0% إلى 87ر54 دولار للبرميل.

كانت وكالة الأنباء السعودية(واس) قد ذكرت أن هجوم الطائرة المسيرة الذي شنه الحوثيون اليمنيون قد أدى إلى اشتعال النار في حق للنفط والغاز بالمملكة. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الأضرار الناجمة عن الهجوم كانت محدودة، في وحدة من مصنع معالجة الغاز الطبيعي في حقل الشيبة.