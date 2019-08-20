«بكين» تؤكد مواصلتها دعم أفريقيا والوفاء بالتزاماتها

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أكد السفير الصيني لدى ناميبيا تشانج ويمينج، أن بلاده تعتزم الاستمرار فى الوفاء بالتزامها بدعم القارة الأفريقية، على الرغم من الخلافات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السفير الصينى لدى ناميبيا - أمام المنتدى الصيني - الأفريقي بشأن المياه ، الذى عقد فى العاصمة الناميبية (ويندهوك).

وأضاف أنه يبعث برسالة طمأنة للأفارقة بأن الصين بوصفها صاحبة ثاني أكبر اقتصاد فى العالم ، وإحدى الدول الكبرى، ستستمر في الوفاء بالتزاماتها بدعم نظام "التعددية".

وأشار إلى أن بلاده تمتلك سوقا ضخمة وترحب بأصدقائها الأفارقة، بما فيهم ناميبيا، لتصدير كل أنواع المنتجات الأفريقية إلى السوق الصينية.

وأكد أن "الباب مفتوح" أمام أفريقيا لاستكشاف المجالات التى يمكنها التصدير من خلالها.