أعرب اللاعب صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، عن ثقته في حصد النادي للقب بطولة الدوري في نسخته المقبلة، قائلًا: "موضوع الدوري بالنسبة لنا مبقيناش نفكر فيه".

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الاثنين: "إحنا دايمًا بنحط رقم واحد بطولة إفريقيا، وبالأسماء الموجودة، عندنا فرقة لو ركزنا مع بداية الموسم ممكن نحقق بطولة إفريقيا".



وفيما يتعلق بمشاركة الزمالك الإفريقية، قال عبد الله جمعة: "إحنا لسه واخدين البطولة دي"، ليرد لاعب النادي الأهلي ممازحًا: " لا هو واخد كونفدرالية، وإحنا مش بنشارك فيها أصلًا، ولو كنا موجودين كنا خدناها".