 فيديو.. صالح جمعة ممازحا شقيقه عبد الله: كنا هناخد الكونفدرالية لكن الأهلي مبيشاركش فيها - بوابة الشروق
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فيديو.. صالح جمعة ممازحا شقيقه عبد الله: كنا هناخد الكونفدرالية لكن الأهلي مبيشاركش فيها

محمد عبد الجليل
نشر فى : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 1:59 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 1:59 ص

أعرب اللاعب صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، عن ثقته في حصد النادي للقب بطولة الدوري في نسخته المقبلة، قائلًا: "موضوع الدوري بالنسبة لنا مبقيناش نفكر فيه".

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الاثنين: "إحنا دايمًا بنحط رقم واحد بطولة إفريقيا، وبالأسماء الموجودة، عندنا فرقة لو ركزنا مع بداية الموسم ممكن نحقق بطولة إفريقيا".

وفيما يتعلق بمشاركة الزمالك الإفريقية، قال عبد الله جمعة: "إحنا لسه واخدين البطولة دي"، ليرد لاعب النادي الأهلي ممازحًا: " لا هو واخد كونفدرالية، وإحنا مش بنشارك فيها أصلًا، ولو كنا موجودين كنا خدناها".

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