الحكومة البولندية تتعرض لاتهامات بشن حملة كراهية قبل الانتخابات

طالب رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي بتفسيرات فورية بعد صدور تقرير قال إن وزارة العدل انغمست في حملة تشويه ضد القضاة الذين انتقدوا الإصلاحات الحكومية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الفضيحة تأتي قبل 52 يوما من الانتخابات البرلمانية في بولندا، والتي سوف تحدد مسار البلاد بعد أربع سنوات من الانجراف بعيدا عن التيار الرئيسي للاتحاد الأوروبي والقيم الديمقراطية للتكتل.

ولم ترد وزارة العدل بعد على الاتهامات الواردة في التقرير الذي نشر في "Onet.pl"، وهي إحدى أكبر البوابات الإلكترونية الإخبارية في بولندا.

ووفقا لـ"Onet.pl"، فإن نائب وزير العدل لوكاتش بيبياك قام بتنسيق حملة لتشويه سمعة القضاة، بما في ذلك نشر معلومات ملفقة وشخصية عنهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة العدل قد نظمت سلسلة من الإصلاحات القضائية منذ عام 2015، والتي تمنح الساسة المزيد من التأثير على المحاكم وأثارت دعاوى قضائية غير مسبوقة من جانب الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانت الإصلاحات تتوافق مع معايير سيادة القانون.