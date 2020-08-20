وزير الخارجية البولندي يعلن استقالته من منصبه

قدم وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش استقالته اليوم الخميس، ليصبح ثاني وزير يقدم استقالته قبل تعديل وزاري واسع النطاق متوقع في سبتمبر المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن متحدث باسم وزارة الخارجية القول إن تشابوتوفيتش قدم استقالته اليوم. وكان تشابوتوفيتش قد صرح في وقت سابق أنه سوف يغادر منصبه بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في يوليو الماضي.

وكان رئيس حزب القانون و العدالة الحاكم ياروسلاف كاتشينسكي قد أعلن إجراء تعديل في مجلس الوزراء الذي يترأسه رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي، من شأنه تبسيط الادارة ودمج وزارات.

وكان وزير الصحة قد استقال أمس الأول الثلاثاء في ظل اتهامات بالفساد مرتبطة بمبيعات معدات طبية خاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وكان الرئيس أندريه دودا قد فاز الشهر الماضي بفترة ولاية ثانية.