اليمن يسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

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أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا باليمن عن تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1899 في البلاد.

وأشارت اللجنة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 541.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل ثلاث حالات شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 1058.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 785 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 22 مليون إصابة.