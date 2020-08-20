وفيات كورونا تتجاوز 20 ألفا بإيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في البلاد بلغ 352 ألفًا و558

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، قالت لاري في تصريحها الصحفي اليوم الخميس، أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 2279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من ضمنهم 3869 في حالة حرجة.

وأوضحت بأنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 139 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد المتوفين إلى 20 ألفًا و264 شخصًا.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 785 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 22 مليون إصابة.