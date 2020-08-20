توجيه تهمة الاختلاس إلى مستشار سابق في البيت الأبيض

أعلنت المدعية العامة الفيدرالية في مانهاتن، توجيه التهمة رسميا إلى المستشار السابق في البيت الأبيض، ستيف بانون، باختلاس أموال قدمت لموقع لجمع التبرعات من أجل تمويل جدار وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببنائه على الحدود مع المكسيك.



وأوضحت أودري ستراوس، في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، أن بانون الذي كان من مهندسي حملة ترامب الانتخابية في 2016، متهم بـ"اختلاس أموال مئات الآلاف من المتبرعين" مع ثلاثة آخرين من المسؤولين عن موقع "نبني الجدار"، وباستخدام "مئات آلاف الدولارات" لتغطية "نفقات خاصة".



ووفقا للائحة الاتهام، وعد بانون بأن 100% من الأموال المتبرع بها ستُستخدَم في المشروع، لكن المُدعَى عليهم استخدموا مئات الآلاف من الدولارات بطريقة لا تتفق مع البيانات العامة للمنظمة.



من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، خلال اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن أسفه بشأن اعتقال مستشاره السابق ستيف بانون قائلاً "إنه أمر محزن للغاية".



وأضاف ترامب أنه لا يعلم ما إذا كان بانون متورطاً أم لا.