فرانس فوتبول: مارسيليا وليل يرغبان في التعاقد مع مصطفى محمد

بات مصطفى محمد، لاعب الزمالك المعار لصفوف جالاتا سراي التركي، محل اهتمام مارسيليا وليل الفرنسيين من أجل التعاقد معه الفترة المقبلة حسبما أفادت تقارير صحفية فرنسية.

ووفقًا لصحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية فإن مارسيليا وليل يدرسان التعاقد مع مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي المعار من نادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن بابلو لونجوريا، رئيس نادي مارسيليا، يرغب في التعاقد مع مصطفى محمد لكنه سيجد منافسة شرسة من قبل فريق ليل حامل لقب الدوري الفرنسي من أجل الظفر بالمهاجم المصري الشاب صاحب الـ23 عاما.

جدير بالذكر أن نادي سانت إتيان الفرنسي قد حاول جاهدًا التعاقد مع مصطفى محمد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكن محاولاته باءت بالفشل في ظل المشاكل التي حدثت مع إدارة الزمالك بخصوص اتهامات من النادي الفرنسي بطلب عمولات من أجل اتمام الصفقة.

ونجح مصطفى محمد في تقديم أداءًا طيبًا للغاية منذ انتقاله لجالاتا سراي في يناير الماضي قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة، حيث سجل 9 أهداف في 22 مباراة ليعلن أنه صفقة قوية ومشروع مهاجم واعد.