 إنقاذ شخص واستخراج جثتين من أسفل أنقاض عقار دمنهور المنهار - بوابة الشروق
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إنقاذ شخص واستخراج جثتين من أسفل أنقاض عقار دمنهور المنهار

خميس البرعى
نشر في: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 12:38 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 1:20 ص

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من إنقاذ شخص من سكان العقار المنهار بشارع السجن، واستخراج جثتين من أسفل أنقاض عقار دمنهور المنهار، وتواصل قوات الحماية البحث عن المفقودين تحت أنقاض العقار المنهار بشارع السجن بدمنهور.

وأكد أحد شهود عيان بالمنزل المنهار بشارع السجن بدمنهور، أن العقار مكون من ٥ طوابق ويسكن به ٦ أسر، لافتا إلى أنه جار البحث عن ضحايا يصل عددهم إلى 6 أشخاص.

شهدت محافظة البحيرة، انهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة شارع السجن بمدينة دمنهور، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار.

 

 

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