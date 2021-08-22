سيدات الأهلي تتأهل لنهائي البطولة العربية لتنس الطاولة

تمكن الفريق الأول سيدات لتنس الطاولة بالنادي الأهلي من التأهل لنهائي البطولة العربية المقامة بالأردن.
وتأهلت سيدات الأهلي للنهائي بعد الفوز على فريق المرأة القطري بنتيجة 3 / 0 في نصف النهائي.
واستطاعت لاعبة الأهلي الرومانية " إلزابيتا سمارة " من الفوز في أولى المباريات بنتيجة 3 / 0 بنتائج " 14/12 - 11/2 - 11/7 "
بينما استطاعت اللاعبة " نادين الدولتلي " الفوز في ثاني مباراة بنتيجة 3 / 0 بنتائج " 11/8 - 11/6 - 11/6 "
بينما حققت اللاعبة " مريم هشام الهضيبي " الفوز في المباراة الاخيرة بنتيجة 3 / 0 بنتائج " 11/5 - 11/3 - 11/3
وكان الأهلي قد حقق الفوز في جميع مبارياته على حساب الأرثوذكسي الأردني بنتيجة 3-0، والجنوب العراقي بنتيجة 3-1، والعربي الكويتيبنتيجة 3-0.
وتضم قائمة فريق سيدات «تنس طاولة الأهلي» خلال البطولة كلا من: «نادين الدولتلي، ومروة هشام الهضيبي، ومريم هشام الهضيبي، وسارةعبد العزيز، وهنا جودة، وإليزابيتا سمارة».
ويترأس بعثة «تنس طاولة الأهلي» رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وعادلشومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري