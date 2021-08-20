واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدار 24 ساعة - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 156 متهما بحوزتهم 191 سلاحا ناريا، شملت 11 بندقية آلية، و36 بندقية خرطوش، و15 طبنجة، و127 فرد محلي الصنع، و583 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة و247 قطع سلاح أبيض.

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 89 ألفا و327 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 359 حكم جنايات، و25 ألفا و624 حكم حبس جزئي، و4 آلاف و854 حكم حبس مستأنف، و46 ألفا و420 حكم غرامات و12 ألفا و70 حكم مخالفات.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 239 قضية مخدرات، ضمت 246 متهما، ضُبط بحوزتهم نحو 26.9 كيلو جرام من مخدر البانجو، و34.9 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و4.5 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و1.7 كيلو جرام من مخدر الإستروكس، و558 جراما من مخدر البودر، و130 جراما من مخدر الفودو، و5 جرامات من مخدر الأفيون، و48 جراما من مخدر الهيدرو، و503 جرامات من مخدر الشابو، و222 جراما من مخدر الآيس، و250 جراما من مخدر الخشخاش، و6 جرامات من مخدر الكوكايين و5 آلاف و128 قرصا مخدرا.

كما أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 38 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 33 متهما، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 356 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 25 ألفا و93 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين، عن فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 حالات منهم.

كما أسفرت جهود الحملات فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضموا 11 متهما، ارتكبوا 39 حادثا متنوعا.. وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.