الإمارات وبريطانيا تبحثان تطورات الأوضاع في أفغانستان

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بحثت الإمارات وبريطانيا اليوم الخميس تطورات الأوضاع في أفغانستان وسبل إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالبلاد.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس، إن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات بحث خلال اتصال هاتفي مع دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني تطورات الأوضاع في أفغانستان.

واستعرض الجانبان علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين الإمارات والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات.

وأكد بن زايد خلال الاتصال دعم دولة الإمارات لجهود المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأمن و الاستقرار في أفغانستان بما يلبي تطلعات الشعب الأفغاني في التنمية والازدهار.

وذكرت الوكالة أن دومينيك راب "وجه الشكر لوزير خارجية الإمارات على الدعم الذي قدمته دولة الإمارات لإجلاء مواطنين بريطانيين وكذلك أفغان ساعدوا المملكة طوال الـ 20 عاما الماضية".