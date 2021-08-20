ميركل تتوجه إلى إسرائيل في نهاية أغسطس

تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأسبوع المقبل إلى إسرائيل في زيارة عمل تستغرق ثلاثة أيام.



وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، في برلين اليوم الجمعة إنها ستلتقي يوم الأحد (29 أغسطس) رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، والرئيس الإسرائيلي إزاك هيرتسوج، ووزير الخارجية، جاير لابيد، لإجراء محادثات، مضيفة أنها ستلتقي أيضا مجلس الوزراء الإسرائيلي.



وبحسب البيانات، ستضع ميركل إكليلا من الزهور في نصب "ياد فاشيم" التذكاري للهولوكوست في القدس بعد ظهر يوم الأحد بحضور بينيت.



وأضافت نائبة المتحدث أنه من المقرر أيضا أن تزور ميركل معرضا ومركزا مستقبليا للتوثيق في "ياد فاشيم".



وذكرت ديمر أنه بالإضافة إلى ذلك، ستحصل المستشارة على الدكتوراه الفخرية من التخنيون - معهد إسرائيل للتكنولوجيا في حيفا - خلال حفل تكريم في القدس.



وستلتقي ميركل يوم الاثنين مع ممثلين عن المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي (آي إن إس إسٍ) في تل أبيب على مائدة مستديرة في القدس. وستختتم المستشارة زيارتها عائدة إلى برلين قبل ظهر ذلك اليوم.



وأدت حكومة جديدة اليمين الدستورية في إسرائيل في منتصف يونيو الماضي.



ويدعم الائتلاف الحاكم ما مجموعه ثمانية أحزاب من اليمين إلى اليسار، بما في ذلك حزب عربي لأول مرة.



وكانت هذه بمثابة نهاية حقبة رئيس الوزراء اليميني طويل الأمد بنيامين نتنياهو، الذي ظل في منصبه دون انقطاع منذ عام 2009.



يُذكر أن ميركل ستغادر منصبها عقب الانتخابات العامة في ألمانيا المقررة في 26 سبتمبر المقبل.