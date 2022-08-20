الحماية المدنية: النيران اندلعت في «شجر جاف» بعيدا عن كنيسة مارجرجس بشبرا

سيطرت قوات الحماية المدنية فى القاهرة، مساء اليوم، على حريق اندلع فى شجر بجوار إحدى الكنائس فى شبرا، ولم يسفر عن وقوع مصابين.

وتلقى اللواء جمال ياسين، مدير الحماية المدنية فى القاهرة، إخطارًا من غرفة النجدة، بنشوب حريق داخل شجر قديم "جاف" موجود بجوار كنيسة مارى جرجس فى منطقة شبرا مصر.

وفور انتقال قوات الدفاع المدنى تبين أن الأهالى تمكنوا من إخماد النيران، وأن النيران اندلعت بعدد من الأشجار الصغيرة الجافة ولم تقترب من الكنيسة، كما لم يحدث ثمة إصابات، ودلت التحريات أن الحريق اندلع داخل الشجر الجاف.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بالخدمات المرورية بمحيط الشوارع المحيطة بالحريق، لتسهيل حركة سير السيارات.