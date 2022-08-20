البرلمان العربي يؤكد دعم الصومال في حربها ضد الإرهاب

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الهجوم الإرهابي على أحد الفنادق بالعاصمة الصومالية مقديشيو والذي أسفر عن عدد من القتلى والجرحى.



وأكد العسومي، في بيان صحفي اليوم السبت، "دعم البرلمان العربي الكامل لجمهورية الصومال الفيدرالية في حربها التي تخوضها ضد الإرهاب وتضامنه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وترسيخ الأمن والاستقرار".



كما دعا المجتمع الدولي إلى "تقديم كل الدعم اللازم لحكومة الصومال ولقوات الأمن الصومالية في قتالها ضد حركة الشباب الإرهابية".



كان مسؤولون أمنيون في الصومال قالوا في وقت سابق اليوم إن عشرة أشخاص قتلوا عندما اقتحم مسلحون من حركة الشباب فندق "حياة" في العاصمة مقديشو، بحسب موقع الصومال الجديد الإخباري، وإذاعة شبيلي.