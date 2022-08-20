يد الزمالك يشارك في البطولة العربية المؤهلة لكأس العالم للأندية

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تقرر مشاركة الفريق الأول لكرة اليد الأول بنادي الزمالك في البطولة العربية المقرر إقامتها في الفترة ما بين 17 إلى 27 من شهر سبتمبر المقبل في تونس.

جدير بالذكر أن الفائز بالبطولة العربية يتأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقررة إقامتها في السعودية.

وكان الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك سبق له و توج ببطولة أفريقيا أبطال الكؤوس على حساب الأهلي في المباراة التي أقيمت في شهر مايو الماضي.

ويقود تدريب فريق اليد بنادي الزمالك، الإسباني ماتيو جارالدا الذي تولى المسؤولية في الآونة الأخيرة.