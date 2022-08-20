 تقرير فرنسي: مياه بعض أنهار أوروبا الكبرى تنخفض إلى مستويات لم تشهدها منذ مئات الأعوام - بوابة الشروق
السبت 20 أغسطس 2022 11:57 م القاهرة القاهرة 24°