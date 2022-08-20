إصلاح طفح الصرف الصحي بأحد شوارع مدينة طور سيناء

أنهت الوحدة المحلية لمدينة الطور بجنوب سيناء، أعمال الإصلاح والسيطرة على طفح الصرف الصحي بأحد شوارع المدينة الرئيسية.



وقال اللواء هاني بدوي رئيس مدينة طور سيناء، إن غرفة العمليات بمجلس المدينة تلقت بلاغا عن وجود طفح مياه صرف صحي بالشوارع العمومي أمام الحملة الميكانيكية للمدينة، ما أدى إلى التأثير السلبي على الحركة المرورية، وعلى الفور جرى التواصل مع شركة المياه والصرف الصحي، والتي دفعت بفريق من قسم الصيانة، ومعدات الصرف الصحي للموقع.



وأوضح رئيس المدينة في تصريح لـ"الشروق"، أنه تبين وجود حجارة في البيارة، ما أدى إلى انسداد الخط وطفح المياه بالشارع، واستمر العمل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حتى جرى السيطرة على الطفح وشفط المياه بالكامل.



وأكد أنه جرى شفط المياه بالكامل من مختلف أنحاء الشارع، والتأكد من عدم تكرار الطفح، كما رفع عمال النظافة المخلفات من المنطقة حتى عادت إلى ما كانت عليه.