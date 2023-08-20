المصري البورسعيدي يهنئ مجلس إدارة الإسماعيلي الجديد بعد فوزه في الانتخابات

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قدم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي، التهنئة إلى مجلس إدارة الجديد لنادي الإسماعيلي، بمناسبة فوزه في الانتخابات التي أقيمت أمس السبت.

وكان نصر أبو الحسن قد فاز في انتخابات مجلس إدارة الإسماعيلي، والتي أقيمت أمس السبت بمقر النادي.

وكتب الحساب الرسمي لنادي المصري البورسعيدي على «فيسبوك»: «مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، يهنئ مجلس الإدارة المنتخب لنادي الإسماعيلي الشقيق برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، بثقة الجمعية العمومية».

وأضاف البيان: «متمنين للنادي الإسماعيلي ومجلس إدارته وجماهيره العظيمة دوام التوفيق والنجاح، باعتباره قلعة خالدة من قلاع الرياضة الوطنية المصرية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة».