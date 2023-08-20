ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج بلقب كأس الدوريات

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توج فريق إنتر ميامي بلقب بطولة كأس الدوريات للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره ناشفيل بركلات الترجيح.

وانتهت مباراة إنتر ميامي و ناشفيل بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن يفوز الأول بركلات الترجيح بنتيجة 10 - 9، في المباراة النهائية من بطولة كأس الدوريات.

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التقدم لفريق إنتر ميامي في الدقيقة 23، قبل أن يدرك ناشفيل التعادل في الدقيقة 68 عن طريق اللاعب فافا بيكولت، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ونجح إنتر ميامي في تحقيق الانتصار بركلات الترجيح بنتيجة 10 - 9، ليتوج الفريق بأول لقب في تاريخه منذ تأسيس النادي عام 2018.