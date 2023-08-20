 ضبط 26 تاجر سجائر جملة وقطاعي يبيعون بأزيد من التسعيرة بالغربية - بوابة الشروق
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ضبط 26 تاجر سجائر جملة وقطاعي يبيعون بأزيد من التسعيرة بالغربية

علاء شبل
نشر في: الأحد 20 أغسطس 2023 - 4:33 م | آخر تحديث: الأحد 20 أغسطس 2023 - 4:33 م

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 26 تاجر سجائر جملة وقطاعي، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة في القاروصة الواحدة.

وقاد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة لمفتشي الرقابة التموينية بالمديرية؛ للمرور والتفتيش على محال بيع السجائر بالجملة والقطاعي بمراكز ومدن المحافظة، وخلالها جرى رصد 26 تاجرا يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة في القاروصة الواحدة.

وجرى تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجري شئونها.

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