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وزير الري يصل إلى السويد للمشاركة في الأسبوع العالمي للمياه

محمد علاء
نشر في: الأحد 20 أغسطس 2023 - 4:39 م | آخر تحديث: الأحد 20 أغسطس 2023 - 4:39 م

وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة السويدية ستوكهولم للمشاركة في فعاليات الأسبوع العالمي للمياه، والذي يتناول أهم قضايا الموارد المائية وعلاقتها بتحقيق التنمية المستدامة.

وقال سويلم إن المشاركة في هذا المؤتمر المهم تأتي تلبية للدعوة الواردة من الجانب السويدي للمشاركة في فعاليات الأسبوع، وحرصاً على تحقيق التواصل والتنسيق مع مختلف دول العالم فيما يخص قضايا المياه وسبل التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه قطاع المياه.

ومن المقرر أن يلتقي سويلم بالعديد من الوزراء وكبار مسئولي المياه بمختلف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمياه، بحسب بيان لوزارة الري.

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