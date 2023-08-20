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نجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي في تحقيق أولى ألقابه مع فريقه الجديد، بالتتويج بلقب كأس الدوريات، عقب فوزه في المباراة النهائية ناشفيل بركلات الترجيح.

وانتهت مباراة إنتر ميامي وناشفيل بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن يفوز الأول بركلات الترجيح بنتيجة 10 - 9، في المباراة النهائية من بطولة كأس الدوريات.

ونجح إنتر ميامي في تحقيق الانتصار بركلات الترجيح بنتيجة 10 - 9، ليتوج الفريق بأول لقب في تاريخه منذ تأسيس النادي عام 2018.

ووفقا لما نشره الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس وخبير انتقالات اللاعبين والمدربين عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" أصبح ليونيل أندريس ميسي اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم بـ44 لقبا".

وأضاف رومانو:" ميسي حقق 35 لقب مع برشلونة، 5 ألقاب مع منتخب الأرجنتين، 3 ألقاب مع باريس سان جيرمان، ولقب مع إنتر ميامي".