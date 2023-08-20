قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن العظمى المقاسة في الظل على القاهرة الكبرى 33 درجة، بينما تصل المحسوسة إلى 35 و36 درجة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأحد، أن الأجواء حارة رطبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وذكرت أن الأجواء صيفية معتدلة تمامًا ليلًا على معظم أنحاء الجمهورية، خاصة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر؛ نتيجة التأثر بنشاط رياح نسبي، يقلل الإحساس بنسب الرطوبة، ويلطف الأجواء بشكل كبير.

وحذرت من اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس، إذ يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 2.5 إلى 3 أمتار، قائلة إنه غير مؤهل تمامًا لأعمال الملاحة والتنزه والصيد.

وطمأنت بأن البحرين الأحمر والمتوسط مؤهلين تمامًا لأعمال الملاحة والتنزه والصيد، متوقعة استمرار فرص الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من جنوب سيناء مثل: سانت كاترين ودهب وطابا.

ولفتت إلى امتداد الأمطار تمتد خفيفة ورعدية على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، مثل: حلايب وشلاتين ومرسى علم، مؤكدة أنها لن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية للمواطنين.

وأوضحت أن الشبورة المائية تتكون فترة الصباح الباكر والليل المتأخر، على أغلب الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وسرعان ما تتلاشى بمجرد سطوع أشعة الشمس.