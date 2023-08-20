45 شابا وفتاة يشاركون في المسابقة الثقافية لدوري المعلومات في فوة بكفر الشيخ

شارك 45 شابًا وفتاة من أعضاء مراكز شباب فوة، في المسابقة الثقافية لدوري المعلومات بمركز شباب قبريط، ضمن فعاليات مبادرة وزارة الشباب والرياضة "صيف شبابنا" بكفر الشيخ، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المسابقات الثقافية للشباب تهدف إلى خلق التنافسية وتحث على التثقف والمعرفة، وتشجيع الشباب على البحث والقراءة وبث روح التعاون لدى الشباب، وتعد من أبرز الأنشطة الثقافية التي تسهم في إثارة الاهتمام بمتابعة الشأن العام والاهتمام بتنمية المعلومات العامة.

وأشار إلى تنفيذها ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" التي أطلقها وزير الشباب والرياضة في حفل العاصمة الإدارية لاستغلال فترة الصيف في تنمية المهارات الإبداعية والرياضية للنشء والشباب.

وتقدم مراكز شباب كفر الشيخ، المسابقة الثقافية في دوري المعلومات للشباب، بإشراف نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات بالمديرية، والسيد درويش مدير إدارة شباب فوة.