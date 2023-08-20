سكرتير عام بني سويف يتابع الالتزام بتنفيذ قرارات الحكومة بالعمل يوم الأحد من المنزل

تفقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، إدارات ومكاتب ديوان عام المحافظة؛ للاطمئنان على انتظام العمل من خلال العاملين المستثنين من القرار لتقديم الخدمات الجماهيرية والحيوية، حيث يتم تجميع العاملين في عدد من تلك الإدارات داخل إدارة واحدة ترشيداً للاستهلاك، والتي تستلزم طبيعة العمل بها التواجد، بجانب التأكد من غلق الإدارات والمكاتب المدرجة في القرار.

كما تابع دواوين عموم الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، ومجالس القرى؛ للاطمئنان على الاستمرار في تفعيل القرار، من خلال السماح بتواجد العاملين بالإدارات التي تتعامل مع الخدمات الجماهيرية، وغلق ما عداها من الإدارات التي تقرر أن بعمل موظفوها "أون لاين" من المنزل في هذا اليوم.

وشدد السكرتير العام، على تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالمتابعة المستمرة لتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك بالمباني والمنشآت الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية.

يأتي ذلك خلال متابعة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بعمل الموظفين من المنزل "أون لاين" يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس الجاري، ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء بدواوين عموم المصالح والجهات الحكومية، والذي بدأ سريانه منذ 6 أغسطس الجاري.