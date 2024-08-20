8 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف سوقا في دير البلح وسط قطاع غزة

استُشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 8 مواطنين على الأقل معظمهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي على سوق في دير البلح وسط قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الدفاع المدني في غزة سقوط شهداء وجرحى في استهداف جيش الاحتلال مدرسة مصطفى حافظ غربي مدينة غزة.

وأضاف أن قوات الاحتلال قصفت مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي أكثر من 700 نازح فلسطيني، مشيرًا إلى قصف تسع مدارس أخرى تؤوي مئات النازحين في القطاع خلال الفترة الأخيرة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 40173، و92857 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.



