انفجار محرك صاروخ خلال اختباره في اسكتلندا

أعلنت شركة "روكيت فاكتوري آوجسبورج" الألمانية لصناعة الصواريخ، انفجار محرك صاروخ خلال إطلاق تجريبي في ميناء فضائي في جزر شتلاند الاسكتلندية.

ولم يصب أحد في الحادث الذي وقع بميناء ساكسافورد الفضائي في جزيرة أنست مساء أمس الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا).

وتجري الشركة، اختبارات على محركات الصواريخ في ميناء ساكسافورد الفضائي - الميناء الوحيد في أوروبا الغربية المرخص بالكامل لإطلاق الصواريخ عموديا- في الفترة التي تسبق إطلاق أول صاروخ عمودي إلى المدار في المملكة المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وتظهر لقطات لاختبار الصاروخ أمس الاثنين، انفجار المحرك على منصة الإطلاق، حيث التهمت النيران الهيكل بأكمله.

وقالت الشركة، إنها تعمل الآن مع الميناء الفضائي والسلطات لتحديد السبب الذي أدى إلى وقوع الحادث.