مبابي يهدد سان جيرمان بالاستبعاد من دوري الأبطال

أشعل كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، فتيل الأزمة مع ناديه السابق باريس سان جيرمان ليصعد الأمر إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

أفادت صحيفة "لو موند" الفرنسية، أن كيليان مبابي صعد شكواه ضد باريس سان جيرمان إلى اللجنة القانونية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واللجنة القانونية برابطة الدوري الفرنسي.

وتأتي تلك الخطوة من جانب مبابي بسبب عدم حصوله على أجور ومكافآت مستحقة بقيمة 55 مليون يورو، في حين أخطر محامي مبابي باريس سان جيرمان بشأن هذا الموضوع في شهر يونيو الماضي.

أوضحت «لو موند» أن اللجنة القانونية للرابطة الفرنسية تتمتع بسلطة تأديبية وقد تفرض حظرًا على انتقالات باريس سان جيرمان في حال «عدم دفع المبالغ المستحقة» من قبل النادي الفرنسي للاعب.

أتمت الصحيفة الفرنسية بإيضاح أن الأندية المشاركة في مسابقات اليويفا يجب أن تقدم دليلا على أنها لا تعاني من متأخرات في دفع رواتب موظفيها قبل 28 فبراير الذي يسبق موسم الترخيص، ومن الممكن أن يسحب اليويفا ترخيص باريس الخاص بالمشاركة في المسابقات الأوروبية لموسم 2024-2025، بسبب عدم الامتثال للقواعد المتعلقة بترخيص الأندية والجدوى المالية.