ضبط طن و326 كيلو دواجن مذبوحة فاسدة في الغربية

تمكنت مديرية الطب البيطري بالغربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط طن و326 كيلو دواجن مذبوحة عبارة عن "صدور، وأوراك، وشاورما"، مقطعة ومعبأة داخل صناديق وهياكل معبأة في شكائر ومجهزة للتوزيع على المحلات بغرض البيع للمواطنين، رغم الروائح الكريهة والاشتباه في فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، داخل مجزر دواجن غير مرخص بمركز سمنود.

وكان الدكتور عادل عبد العزيز، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، وجه لجنة تفتيشية من إدارة الطب البيطري بمركز سمنود، في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التفتيشية إحكاما للرقابة البيطرية على جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، وذلك بحضور الدكتور الشربيني عطالله مدير ادارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، والدكتور عبدالمنعم علام مدير الإدارة البيطرية بسمنود، والدكتور ياسر محرز رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة سمنود.



وحررت اللجنة، محضرًا للمخالفين، وحرزت المضبوطات وتحفظت عليها واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة؛ لحين صدور قرار النيابة العامة المختصة حيال المضبوطات والمخالفين.