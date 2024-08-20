حزب الله يقصف ثكنة عسكرية وتجمعا لجنود الاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، قصف "ثكنة شوميرا وانتشارا لجنود العدو في محيطها بدفعات من صواريخ الكاتيوشا".

في السياق ذاته، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن نحو 40 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل خلال الساعة الأخيرة.

وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن صاروخين سقطا بصورة مباشر في مستوطنة متات بالجليل الغربي، وأن أضرارا كبيرة لحقت بمبنى.

كانت صفارات الإنذار قد دوت دون توقف في بلدات عدة بالجليل الأعلى، كما دوت صفارات الإنذار في دوفيف وفسوطة بالقطاع الأوسط للحدود مع لبنان. وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال إنه رصد إطلاق نحو 80 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه بلدات في سهل الحولة والجولان السوري المحتل والجليل الغربي شمال إسرائيل.