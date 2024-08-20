استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون تشديد قانون حيازة الأسلحة

أظهر استطلاع للرأي أن الغالبية العظمى من الألمان يؤيدون تشديد قانون حيازة الأسلحة.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "شتيرن" الألمانية، أيد 82% من الألمان مقترح وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بفرض قيود على حمل السكاكين ذات النصل الطويل، بينما رأى 16% فقط أن هذه خطوة غير صحيحة.

ونظرا لتزايد هجمات الطعن، أعلنت فيزر في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية أنها "ستعمل على تقييد استخدام السكاكين في الأماكن العامة بشكل أكبر". وبحسب الوزيرة، لن يُسمح في الأماكن العامة إلا بحمل سكاكين يصل طول نصلها إلى ستة سنتيمترات بدلا من الاثني عشر سنتيمتر السابقة، كما سيكون هناك حظر عام على حمل مطواة الجيب.

وأظهر الاستطلاع تأييدا واسعا لخطط الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي من أنصار مختلف الأحزاب، حيث أيد الخطط 86% من أنصار التحالف المسيحي، وبلغت نسبة المؤيدين بين أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر 85% لكل منهما. و80% بين أنصار حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي، و79% بين أنصار الحزب الديمقراطي الحر، و76% بين أنصار حزب "تحالف سارا فاجنكنشت".

شمل الاستطلاع 1002 شخص عبر الهاتف يومي 8 و9 آب/أغسطس الجاري.