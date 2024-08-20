عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

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اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا صلوات تلمودية، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وحولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية عند أبوابه، وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

كما شرعت قوات الاحتلال، بهدم منزل ومحل تجاري في حي وادي الجوز بمدينة القدس.

وأفاد شهود عيان، بأن الاحتلال أغلق الشارع الرئيسي المؤدي للمنطقة الصناعية في حي وادي الجوز وشرع في هدم منزل يعود لعائلة الجعبري، ومحل تجاري يعود لعائلة دنديس.

كما هدمت قوات الاحتلال نادٍ رياضي وكراج لتصليح المركبات يعود لعائلة عاشور.

وقال عدد من أصحاب المنشآت المهددة بالهدم لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اتصلت بهم عند الساعة السادسة صباحا، وأخبرتهم بنيه الهدم ولم تسمح لهم بإزالة معداتهم.

وأضافوا، أن لديهم قرارات من محكمة الاحتلال بعدم الهدم، إذ أنهم تفاجئوا صباح الهدم باقتحام الاحتلال للمنطقة والشروع بعمليات الهدم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، عدة بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن جيش الاحتلال اقتحم بلدات سلواد، والمزرعة الشرقية، وبيتين، وبرقا شرق رام الله، وترمسعيا وعين يبرود شمال رام الله، وشقبا وقبيا ونعلين غرب رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينين اثنين من محافظة بيت لحم، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية، والمكعبات الاسمنتية، والسواتر الترابية.