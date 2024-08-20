مانويل نوير يحسم موقفه من الاعتزال الدولي

قال تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الحارس المخضرم، مانويل نوير، حسم موقفه من الاعتزال الدولي.

وذكرت صحيفة (بيلد) الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن حارس المرمى الألماني يعتزم مواصلة مسيرته الدولية.

وعلى عكس توني كروس وتوماس مولر، والقائد السابق إلكاي جوندوجان، لا يرغب حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني إنهاء مشواره مع منتخب ألمانيا بعد كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي استضافتها البلاد هذا الصيف، وفقا للصحيفة الألمانية الشهيرة.

ولم يكن هناك أي تأكيد من نوير أو فريقه بشأن تقرير صحيفة بيلد.

وحال قرر الاستمرار مع منتخب ألمانيا، فإن نوير سيكون المرشح الأبرز ليصبح قائدا للفريق بعد أن أعلن جوندوجان اعتزاله اللعب الدولي أمس الإثنين.

ووفقا لتقرير صحيفة بيلد، من المرجح أن يغيب نوير عن مباراتي المنتخب الألماني ضد المجر وهولندا بمرحلة المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية يومي 7 و10 سبتمبر القادم على الترتيب.

وأشارت الصحيفة إلى أن نوير يخطط لأخذ قسط من الراحة، لكنه قد يعود للمشاركة مرة أخرى مع منتخب ألمانيا في نهاية العام.

بعد اعتزال كروس ومولر دوليا، فإن نوير سيكون آخر عناصر الفريق المتوج بكأس العالم عام 2014، التي مازالت مستمرة مع منتخب (الماكينات).