العراق يخطط لجذب استثمارات بقيمة 250 مليار دولار خلال العامين المقبلين

يخطط العراق إلى جذب استثمارات في قطاعات متنوعة بقيمة تصل قيمتها إلى 250 مليار دولار خلال العامين المقبلين.

وقالت متحدثة باسم هيئة الاستثمار الوطنية في العراق حنان جاسم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "التوجهات الحكومية الداعمة للاستثمار والإصلاحات التشريعية والتنظيمية، استطاعت خلال العامين الماضيين استقطاب استثمارات عربية وأجنبية تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية".

وأضافت أن "الاستثمارات وجهت نحو قطاعات حيوية مثل الصناعة والبنى التحتية والإسكان والطاقة والتعليم والصحة مما أسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة حجم الناتج المحلي، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مسار تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات".

وأوضحت، أن "الخطوات الاستثمارية عززت ثقة المستثمرين وساهمت في وضع العراق ضمن الوجهات الواعدة في المنطقة وتم وضع خطة طموحة تستهدف جذب ما يصل إلى 250 مليار دولار خلال العامين المقبلين".

وذكرت أن "الهيئة الوطنية للاستثمار تعمل على مواءمة تشريعات الاستثمار مع التوجيهات عبر تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير حوافز مرنة وضمانات قانونية رصينة".

ويشهد العراقية حاليا تنفيذ مشاريع عملاقة أبرزها بناء ميناء الفاو الكبير في أقصى جنوبي العراق يرافقه تنفيذ خطة طموحة بمليارات الدولارات لإنشاء مسار يربط أقصى جنوبي البلاد مع تركيا عبر طريق بري وسككي للتبادل التجاري وصولا إلى أوروبا فضلا عن مشاريع أخرى في قطاعات السكن والطرق والجسور وبناء المستشفيات ومشاريع حيوية في مجال البنى التحتية.