وزير الخارجية السوري يجري مع نظيره اليوناني مباحثات موسعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأربعاء، مباحثات موسعة في عدة قضايا مع نظيره اليوناني جورجوس جيرابيتريتيس.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين في العاصمة اليونانية أثينا، وفق تدوينة لوزارة الخارجية السورية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس".

وذكرت الخارجية السورية أن الشيباني وجيرابيتريتيس أجريا في أثينا "مباحثات موسعة في عدة قضايا مشتركة"، دون تفاصيل إضافية.

ويمثل اللقاء خطوة إضافية نحو تعزيز علاقات سوريا مع المجتمع الدولي، وتعزيز حضور غيبته سياسة نظام المخلوع بشار الأسد طوال سنوات مضت.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من حكم أسرة الأسد.